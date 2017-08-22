Digor'da çıkan yangında bir evin mutfağı tamamen yandı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta, değiştirilen mutfak tüpünün başlığı sıkıştırılmayınca yangın çıktı. Çıkan yangında evin mutfağında bulunan elektronik eşyaların tamamı yandı.
Olay, Digor İlçesi'ne, bağlı Şatıroğlu Köyü'nde, meydana geldi. A.B.'nin mutfak tüpü bitti. Biten tüpü değiştiren A.B. tüpün başlığını tam olarak takmadan ocağı ateşledi. Bir anda tüpün başlığı ve ateş aldı. Durum Dağpınar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.
İtfaiye Ekipleri'nce A.B.'nin evinde yapılan kontrollerde mutfakta bulunan elektronik eşyaların tamamının yanarak kullanılmaz hale geldiği ve evde 10 bin liralık maddi zararın olduğu tespit edildi.
Olay da can kaybı ve yaralanma olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-Y)
22.08.2017 15:34:40 TSI
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