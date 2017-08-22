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Tarihi Askerlik Şubesinde restorasyon çalışmaları başladı

- Bina Kenet Müzesi olarak hizmet verecek



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi'ne devredilen tarihi Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın restorasyon çalışmalarını incelediği tarihi Askerlik Şubesi, Kent Müzesi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Battalgazi Belediyesi tarafından bir tarihi eser daha Malatya'ya kazandırılıyor. 1893 yılında yapılan ve Malatya'da uzun yıllar redif asker alma yeri olarak işlev gören tarihi Askerlik Şubesi, daha sonraki süreçte Askeri Mahkeme, Sıkı Yönetim Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, İnzibat Komutanlığı ve Askere Alma Şubesi olarak hizmet vermişti.

Tarihi Askerlik Şubesinin Battalgazi Belediyesine devredilmesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, burada açıklamalarda bulundu.

Askerlik Şubesi binasının Malatya'ya Kent Müzesi olarak kazandırılacağını belirten Başkan Gürkan, "Biz Belediye olarak Malatya'nın kültür ve tarihini koruma noktasında ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında kendimize bir görev kabul ettik. Bu görev çerçevesi içerisinde de gerçekten de tarihi eserlerimizin ayağa kaldırılması, kültürel varlıklarımızın, medeniyetlerimizin toprak altında yok olmaya mahkum olmaması noktasında, ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bu çalışma çerçevesinde Battalgazi surlarının ayağa kaldırılması, Ulu Caminin, Kervansarayın, Kanlı Kümbetin, Nefise Hatun Kümbeti'nin, Ahmet Turan'ın, Namazgah'ın, Emir Ömerlerin, Sıddı Zeyneplerin, Hasan Basrilerin, Usta Şehitlerin, Sancak Babaların, Horosan Babalarının, Poyraz Konağı'nın ayağa kaldırılması noktasında hakikaten yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bu kapsamda yine Tahtalı Minare Hamamı'nın kamulaştırılması yapılarak oranın resüsitasyon, restorasyon ve rölöveleri çıkarılarak ihale edilip, çalışmalar bitme aşamasında olup Eylül ayı itibariyle de Tahtalı Minare Hamamı ve çevresindeki bütün müştemilatı ile birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.

Askerlik Şubesinde de restorasyon çalışmalarının başladığını belirten Başkan Gürkan, "Askerlik Şubesi de Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuzun protokol çerçevesi içerisinde Kent Müzesi yapılmak kaydı ile Battalgazi Belediyemize devredilmişti. Bu binanın bir Kent Müzesi olarak Malatyamıza kazandırılması noktasında önemli bir milat olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca buradaki restorasyon ve resitasyon işlemlerinin bir an evvel bitirilerek, her ne kadar ihale tutanaklarında 180 gün şeklindeki bir güne tekamül etmişse de, ben burada ilgili müellif firmaya bunun 120 gün gibi bir zaman zarfında bitirilmesi ve iç dizaynın, mefruşat ve donanımının, Kent Müzesi hüviyetine büründürülmesinin önümüzdeki yıl vatandaşımızın hizmetine sunulması noktasında ilgili arkadaşlara da bu konuda dileklerimi ifade ediyorum. Burada ilgili müellif firma çalışmaya başlamıştır. Bugün itibari ile yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu hizmetlerin Malatyamıza, Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(BT-OE-Y)



22.08.2017 16:18:33 TSI

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