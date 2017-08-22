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Söke'de kurtuluş coşkusu 95. kez yaşanacak



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - 6 Eylül'de Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlanacak.

Sabah saatlerinde çelenk sunumu ve kutlama töreninin gerçekleştirileceği program Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da başlayacak. Törenin ardından Söke Belediyesi Bedesten Sanat Galerisi'nde açılacak olan resim ve el becerileri sergisine geçilecek. Serginin ardından Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve beraberindeki heyet Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ile Söke Garnizon Komutanlığı'na şükran ziyareti gerçekleştirecek.



6 Eylül Söke'nin Kurtuluş Etkinlikleri çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseri kurtuluş coşkusunu ikiye katlayacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in unutulmaz ve beğenilen şarkılarıyla renklenecek konser, Novada Outlet Söke'nin katkılarıyla yapılıyor. Konser akşamında Sevtap Kasapbaşoğlu da sahne alacak. Novada Otopark alanında gerçekleşecek konser saat 21.00'de başlayacak ve ücretsiz olacak.



6 Eylül Söke'nin Kurtuluş etkinlikleri programı kapsamında 6-7-8 Eylül tarihlerinde gençler masa tenisi turnuvası yapılacak. Turnuva maçları şehir stadında, 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

(LT-MB-Y)



22.08.2017 16:45:28 TSI

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