Karesi'den yardım eli
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de öğlen saatlerinde etkili olan dolu ve fırtınada zarar gören evlere yardım elini Karesi Belediyesi uzattı.
Karesi Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Kızpınar Mahallesinde evini su basan vatandaşların evlerini ziyaret ederek taleplerini dinleyen ekipler, sonrasında ise Atatürk Mahallesinde bodrum kattaki evde hasar tespitinde bulundu. Tüm eşyaları zarar gören aile belediye tarafından geçici olarak otele yerleştirildi, evdeki kaba atıklarda Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlendi. Ev Belediye tarafından yapılacak tadilatın ardından eşyaları da yenilenerek aileye teslim edilecek. Ayrıca Vicdaniye Mahallesinde fırtınada ağacın devrilmesi sebebiyle bir evin çöken çatısı da Karesi Belediyesi tarafından onarılacak.
(HT-MŞ)
22.08.2017 17:11:52 TSI
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