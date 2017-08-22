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eşil yurtta Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

22 Ağustos 2017 Salı, 17:15
eşil yurtta Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Yeşil yurtta Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt'ta Kurban Bayramı boyunca 12 adet kurban kesim yeri, iki adet de kurban satış yerinin vatandaşların hizmetinde olacağını bildirdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince hizmet verecek olan kurban kesim yerleri ve kurban satış yerlerinde devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesebilmeleri için Yeşilyurt Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban bayramını huzur içerisinde geçirmeleri, kurban ibadetlerini de uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri için çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından düzenlenen kurban kesim yerlerimizde hazırlıklarımız sürüyor. Belirlenen alanlarda temizlik, çevre düzenleme ve kurban kesim sırasındaki askı tesisatının oluşturulması için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız: Belirlenmiş olan kurban kesim yerlerinin haricinde, kötü görüntülere sebebiyet verecek, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek şekilde sokaklarda, uygun olmayan yerlerde kurbanlarını kesmemeleridir. Kurban kesim yerlerinde bütün alt yapılarımız mevcuttur. Belediyeden görevli arkadaşlarımız buralarda bulunacak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır" ifadelerini kullandı. Yeşilyurt'ta 12 adet kurban kesim yeri, 2 adet de kurban satış yerinin belirlediklerini aktaran Başkan Polat, "Kurban kesimleri için sağlık koşullarından, ulaşım şartlarına kadar birçok detayı düşündük ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Yakınca'da yapımı tamamlanan Yakınca Semt Pazarımız ve Mollakasım Mahallemizde belirlediğimiz alanımız hem satış hem de kesim yeri olarak hizmet verecek. Özellikle hijyen koşullarına uygun şartların sağlanması için belediye olarak gerekli bütün tedbirler almış durumdayız. İŞGEM şirketimiz, Zabıta İşler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz belirlenen alanların Kurban Bayramı öncesinde hazır duruma gelmesi adına yoğun bir çalışma içerisindeler. Kurban Bayramına kadar bu çalışmalar artarak devam edecek ve hizmet alanlarımız bayram öncesinde ve bayram süresince halkımızın hizmetinde olacaktır. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.
Kurban kesim ve satış yerlerinin hem vatandaşların, hem de kurban satıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğini hatırlatan Başkan Polat, kurban kesecek vatandaşlara ücretsiz kurban poşeti dağıtacaklarını dile getirdi.
Yeşilyurt'ta kurban kesim alanları olarak ise, "T.Temelli Caddesi Zaviye Mahallesi Ekonomik Pazar Yanı, Bahçebaşı Mahallesi Gündüzbey Sokak, Bahçebaşı Mahallesi Malatya Caddesi No: 50, Yakınca Mahallesi Taşköprü Caddesi Eski Yeşilyurt Yolu, Bentbaşı Mahallesi Meslek Sokak No: 180, Hocalar Kanalboyu Sokak No: 27, Bostanbaşı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No: 13 Barguzu Köprüsü Yanı, Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak No: 55 Goldenlıne Siteler Arkası, Aşağıbağlar Mahallesi Serasker Sokak No: 6 ve Tecde Mahallesi Kara Halil Sokağı ( Su Deposu Yanı )" belirlendi.
"Mollakasım Mahallesi Karaman Köprü Yanı ve Yakınca Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Kapalı Semt Pazarı" ise hem satış hem de kesim alanı olarak açıklandı.
(BT-SD-Y)

22.08.2017 17:19:11 TSI
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