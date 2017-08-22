Billboard ihalesi yapıldı
(Fotoğraflı)
Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı billboard ihalesini 10 yıllığına Vameda Ofset Reklamcılık firması kazandı.
Şehir merkezlerinde cadde ve sokaklarda bulunan reklam ve tanıtımların yer aldığı billboard ihalesi yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın komisyon başkanlığını üstlendiği ihale, meclis salonunda gerçekleşti. Kapalı teklif usulü ile yapılan ihaleyi, katılan 5 firmadan KDV hariç 17 milyon 400 bin TL'lik teklif veren Vameda Ofset Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti. kazandı. Bundan böyle Van'ın 10 yıllık açık hava reklam işlerini Vameda firması yapacak.
(EKİP-ŞAK-Y)
22.08.2017 17:33:29 TSI
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