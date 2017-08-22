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Latin dansları öğrencileri sertifikalarına kavuştu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaz spor okulları kapsamında açılan Latin dansları kursuna katılan öğrenciler Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören ile sertifikalarına kavuştu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın da katıldığı sertifika töreninde Latin dansları öğrencilerini aileleri yalnız bırakmadı. Çocuklar ile birlikte dans eden aileler ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kurslara katılan öğrencileri tebrik ederken, görev alan eğitmenlere verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti. Çocukların gönüllerince dans ettiği programın ardından Latin Dansları Kurslarına katılan öğrencilere sertifikalarını Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın eşi Emine Bakıcı ve dans hocaları takdim etti. Son derece eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonunda öğrenci aileleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya sağladığı imkânlar için ve çocuklar için yapılan etkinlikler için teşekkür etti.

(İC-AS-Y)



22.08.2017 17:46:00 TSI

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