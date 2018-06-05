Türkiye’nin “yerli ve milli” füze savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik proje hızla ilerliyor. Milli füzeyi geliştirip üretme görevi verilen ASELSAN ile ROKETSAN, projenin geliştirme aşamasını dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemlerinden biri olan SAMP-T sistemini üreten Avrupa ortaklığı EUROSAM ile işbirliği yaparak sürdürüyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için SAMP-T’den daha üstün özelliklere sahip füze savunma sistemleri geliştirip üretilecek. Böylece 2030’lu yılların olası güvenlik risklerini karşılayacak nitelikte sistemler üretilmesi hedefleniyor. “Milli geliştirme” modelini destekleyen projeye “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi” (UMBHFSS) adı verildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), program ortaklarından, “SAMP-T hava savunma sisteminden daha gelişmiş” olmasını talep etti.

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