Yerli ilaç için dev hamle: Sağlık Teknokenti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), İstanbul Pendik’te; sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı büyük bir teknokent kuruyor. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre merkez şimdiden teknolojik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde uluslararası bir cazibe merkezi olacağının sinyallerini veriyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 55.7 dönüm arazi üzerinde kurulacak teknokentte gerçekleştirilecek çalışmaların, hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hem de kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağını söylüyor.

İTHALATI AZALTMA HEDEFİ

Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyar TL tıbbi sarf malzemesi ve 25 milyar TL civarında ilaç harcaması yapıldığını belirten Erdöl, bu harcamaların yüzde 60’ının ithal olduğuna dikkat çekerek, “İthal ürünlere milyar dolarlar akıtıyoruz. Kuracağımız sağlık teknokentinde, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz, ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteği sağlamaktır” diyor.

İLK İMZA YERLİ KANSER İLACI İÇİN ATILDI

Sağlık Teknokenti’nde yapılacak çalışmalarla ilgili ilk imzanın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yerli bir biyoteknoloji firması arasında gerçekleşen işbirliği çerçevesinde atıldığı belirtiliyor. Buna göre Sağlık Teknokenti’nde kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül ve çok sayıda biyoteknolojik ilaç üretilecek. Yetkililer sadece yerli firmalardan değil, yurtdışındaki çeşitli firmalardan da ortaklık teklifleri aldıklarını ve bu konuda şimdiden bazı işbirliği anlaşmaları imzalandığını ifade ediyor.

YERLİ KANSER İLACI İÇİN START VERİLDİ!

TEKNOKENTİN HEDEFİ

- Teknolojik bilgi üretmek

- Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek

- Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek

- Verimliliği artırmak

- Üretim maliyetlerini düşürmek

- Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek

- Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek.

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak

- Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak

- Teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak