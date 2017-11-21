Yerli midye gemisi geliyor

Fakültenin Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, üniversite- sanayi iş birliği kapsamındaki projenin, Nora Elektronik Şirketi'nin üniversiteye midye çiftliklerinde kullanılmak üzere tekne geliştirilmesi için yaptığı başvuruyla gündeme geldiğini söyledi.
Bunun üzerine fakülte bünyesinde Doç. Dr. Alper Kılıç ve gemi inşa mühendisi araştırma görevlisi Levent Bilgili ile proje hazırladıklarını dile getiren Sarı, "TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına (TEYDEB) başvuru yapıldı. Proje kabul edildi. Fakültemiz bu proje ile Türkiye'de midye hasat ve ekim teknesi geliştirilmesi, tasarımı ve inşasını yapacak ilk Denizcilik Fakültesi olacak." dedi.
İlk aşama projenin az bir bütçeyle hayata geçirileceğini anlatan Sarı, şöyle konuştu:
"Daha sonraki aşamada bir milyon liralık bir proje olacak. Proje kapsamında ilk olarak midye hasat ve ekim teknesinin geliştirilmesi ile ilgili fizibilite çalışması yapılacak, ardından tekne üretilip Nora Elektronik Şirketi'ne teslim edilecek. Projenin maliyetinin yüzde 75'i TÜBİTAK-TEYDEB, yüzde 25'i ise Nora Elektronik Şirketi tarafından karşılanacak. Hedefimiz, 1,5-2 yıl içinde tamamlamak ve Türkiye'nin ilk yerli midye hasat ve ekim teknesini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin tasarımı olarak denizlerimize indirmek."
"Çok ciddi bir sorunu çözmüş olacağız"
Midye sektörünün Türkiye'de yeni geliştiğine dikkati çeken Sarı, "Marmara Denizi'nde Karadeniz'in batı kısımlarında çok artacağını düşünüyoruz. Sektör yeni, şu anda en önemli sorunları midye hasat ve ekim teknesi. Bu tekneyi yurt dışından 2 milyon dolar civarında ithal ediyorlar. Çok ciddi bir sorunu çözmüş olacağız. Bu proje, Türkiye'de midye yetiştiricilerinin önünü açacak ve önümüzdeki yıllarda bu sektörün daha hızlı, daha kontrollü, bizim istediğimiz bilimsel usullere uygun olarak gelişmesine katkı sağlayacak diye umut ediyorum." dedi.
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