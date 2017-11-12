Yerli otomobile işçi desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Kasım'da Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nu açıklamasıyla yeni bir aşamaya giren yerli otomobil üretme hedefine otomotiv işçilerinden de destek geldi.
Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunda yer alan BMC ve Kıraça Holding'e ait Karsan'da örgütlü olan Türk Metal Sendikasına üye işçiler, maddi ve manevi fedakarlıkta bulunmaya hazır oldukları mesajı verdi.
"TÜRK İŞÇİSİ FEDAKARLIK GÖSTERECEKTİR"
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili" projesinin Türk insanının yıllardan beri özlemi olduğunu belirterek, bu özlemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğü ve Ortak Girişim Grubu'nun azmiyle mutlu bir şekilde sonuçlanacağına inandığını söyledi.
Ortak Girişim Grubunda yer alan firmaların yönetimlerine babayiğitliklerinden ötürü teşekkür eden Kavlak, şöyle devam etti:
"Sanayicimizin elini taşın altına koyduğu bu milli projede, Türk işçisi de her türlü fedakarlığı gösterecektir. Bilgi birikimi ve yılların tecrübesiyle dünya otomotiv devlerine üretim yapan Türk işçisi, milli mesele olarak gördüğü 'Türkiye'nin Otomobili' için gece gündüz alın teri dökmeye hazırdır."
"ÜRETİLECEK OTOMOBİL ELEKTRİKLİ OLMALI"
Kavlak, Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza attığını belirterek, "Kendi silahını, helikopterini, tankını ve insansız hava aracını üreten bir Türkiye, artık kendi otomobilini de üretmelidir" dedi.
Türkiye'nin akaryakıtta dışa bağımlılığı ve dünyadaki yönelimler göz önünde bulundurulduğunda üretilecek otomobilin elektrikli olması gerektiğini belirten Kavlak, içten yanmalı motorlarda kaçırılan fırsatların elektrikli motorlara yönelinmesiyle yakalanabileceğini kaydetti.
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