Yerli yazılımla hedef 3 yılda 100 milyon dolarlık ihracat

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin her yıl şubat ayının sonunda katıldıkları Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 26 Şubat’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek ve 1 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Dünya Mobil Kongresi, bu yıl da teknoloji dünyasının yeniliklerinin sahneleneceği, yeni ürünlerin tanıtılacağı platform olacak.
2004 yılında kurulan, bünyesinde yer alan 600’den fazla mühendisle, Türkiye’den dünyanın dört bir yanında yapay zekâ ile güçlendirdiği yazılım platformlarını dünyaya ihraç eden Türk yazılım şirketi Etiya da teknoloji devlerinin sahne alacağı Dünya Mobil Kongresi’nde yer alacak.
Maliyetleri de düşürecek
Barselona’da düzenlenecek fuarda Etiya, telekomünikasyon sektörü için geliştirdiği yapay zekâ temelli yeni platformunun lansmanını da gerçekleştirecek.
2017’nin sonunda Dublin merkezli yazılım şirketi Openet ile yaptığı ortaklık sonrasında yapay zekâ tabanlı Dijital Servis Platformunu geliştiren Etiya, servis ve iletişim sağlayıcılarının tüm iş ve destek süreçlerinde 100 gün içerisinde yüzde 100 dijitalleşme sağlayabiliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve dijital dönüşüm sadece sistemlerin, altyapının dönüşmesi değil; servis sağlayıcıların ve özellikle telekom operatörlerinin yaptığı her şeyi kapsadığının altını çizen Etiya’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, "Dijital servis sağlayıcı olmak isteyen operatörlere sadece maliyetlerini azaltabilecekleri bir platform değil aynı zamanda yeni nesil analitik ve yapay zeka ile güçlendirilmiş tamamen yeni bir müşteri deneyimini merkezine, kişiselleştirilebilir deneyimi ise odağına alan omni channel ve tamamen digital, bir platform sunuyoruz. Bir operatörün ihtiyaç duyduğu bütün uygulamaları bulut üzerinden digital as a service kavramı ile hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
3 yıl içinde 100 milyon dolar yazılım ihracatı
Doğan, "Omni-channel müşteri deneyimi sağlayan CRM ve satış sistemlerimizle sektörlerde önemli fark yaratıyoruz. Türkiye’de üretip dünyaya yazılım ihracatı yapıyoruz. Yeni platformumuzla birlikte üç yıl içinde 100 milyon dolar yazılım ihracatını hedefliyoruz. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz ilk uçtan uca yapay zekâ destekli servis platformumuzu 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.
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