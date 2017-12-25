Yeni yılın ilk gününde yeşil çay ve bitki çayları içilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kolukırık, "Yeni yılın verdiği heyecan, sevdiklerimizle olmanın verdiği mutlulukla yılbaşı akşamı, ne yediğimizden çok ne kadar yediğimizi unuttuğumuz bir akşam oluyor. Neşeyle kutladığımız yılbaşı akşamının ertesi gün pişmanlıklara neden olmaması için bazı küçük önlemlerle güzel bir yılbaşı ve rahat ve dinç bir ertesi gün geçirebiliriz" dedi.
"YEMEKLERİ TABAĞINIZA ALIN"
Yılbaşı günü akşama kadar hafif öğünler tüketilmesini öneren Kolukırık şunları söyledi: "Akşam, yılbaşına özgü hindi haşlama, hindi dolması gibi yemeklerin dışında yine beyaz et türleri tercih edilebilir. Balık, tavuk veya hindi yılbaşının en sağlıklı ana öğün seçeneğidir Çünkü hindi, tavuk ve balık gibi beyaz etler kolesterol içeriği düşük, protein içeriği yüksektir. Ancak yemeği pişirme yönetimiz de önemlidir. Daha çok fırında, ızgara, haşlama, buğulama yöntemleriyle yapılmış et yemekleri tüketelim. Hindi dolması veya tavuk dolması pirinç içeren iç pilavıyla tüketildiğinde ise biraz daha dikkatli porsiyon kontrolü yapılması gerekir. ‘Tabağıma alayım’ prensibini bu gece de uygulamalıyız. Kendi tabağımıza meze türlerinden ve yemeklerden seçerek koymalıyız. Humus ve Rus salatası gibi yağlı ve bol kalorili meze türlerinden mümkün olduğunca kaçınmalı, çok isteniyorsa tadımlık tüketilmek için 1 tatlı kaşığını geçmeyerek tüketmeliyiz. Daha çok salata türü ve yoğurtlu mezelerden tabağımıza 1 yemek kaşığı alınarak tercih edebiliriz."
1 GRAM ALKOL 7 KALORİ
Yılbaşı ertesinde yorgun uyanmak istemeyenlerin alkol tüketimini azaltmaları gerektiğini belirten Kolukırık, "Alkol 1 gramında 7 kalori içerir, hızlı emilir ve tüketim fazlası yağ olarak depolanır. Ayrıca vücuda ödem yapar. Güvenilir tüketimi erkeklerde en fazla 2 kadeh, bayanlarda 1 kadehtir. Yılbaşında 2-3 kadeh şarap veya küçük şişe bira akşam yemeğimize ve yılbaşı eğlencemize eşlik edebilir. Rakı, vodka, viski gibi alkol derecesi yüzde 45'lerde seyreden alkol türlerine nazaran hem geceyi çabuk sonlandırmamak adına hem de güzel anılarla hatırlamak adına bira, şarap gibi alkol türlerini tercih etmenizi öneririm" dedi.
Tatlı yemek isteyenlerin meyveli cuplar tercih etmesi gerektiğini de belirten Kolukırık, "Yediklerimizden çok yediklerimizin miktarının önemli olduğunu unutmayalım. Ancak en çok dikkat etmemiz gereken nokta ise çerez tüketimidir. Her biri kalori bombası niteliğinde olan kuruyemişler yılbaşında miktar kontrolü sağlanamadığı için hiç tüketilmemekte yarar vardır. Tüketilecekse 1 küçük kase leblebi veya 10-15 adet yer fıstığını geçmemelidir" dedi.
Yeni yılın ilk gününde uyandıktan sonra ilk yapılması gerekenin su içmek olduğunu söyleyen beslenme uzmanı Cansu Kolukırık, "Günde 3 litreye yakın su tüketin. Çünkü yediklerimiz ve alkol tüketimimiz vücutta ödemi artırır. Vücuttaki ödemi atmak için, gün içerisinde papatya, ıhlamur, melisa gibi bitki çayları tüketin. Yeterince su içebiliyorsanız daha dinç olmak ve toparlanmak için 2-3 kupa da yeşil çay içebilirsiniz. Güne geç başlandığında hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Gün içerisinde çorba veya sebze yemeği, bol salata ve 1 bardak ayran ile öğünler yapmak hem sıvı ihtiyacımızı karşılamamıza hem de bağırsakları düzenlemeye yardımcı olacaktır. Yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş tüm yılı hareketli geçirmenizi saglayabilir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.