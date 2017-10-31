Yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı 5 bine dayandı

Zeybekci, AA muhabirine, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma temsilcilerine verilen yeşil pasaport sayılarına ilişkin bilgi verdi.

İhracatçıların, uzun yıllardan beri yeşil pasaport talep ettiğini anımsatan Zeybekci, yapılan düzenleme sonrasında hali hazırda 11 bin 300 firmanın, 14 bin 664 yeşil pasaport alma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Zeybekci, bu kapsamda, 5 bin 933 kişinin işlemlerinin tamamlandığını ve yeşil pasaportlarını alabilir hale geldiklerini söyledi. Bu kişilerden, 4 bin 900- 5 bininin fiili olarak yeşil pasaportlarına kavuştuklarını dile getiren Zeybekci, yeşil pasaport sahibi ihracatçıların illere göre dağılımı hakkında şu bilgileri verdi:

71 ilden firma temsilcileri bu haktan yararlandı. Bunların yüzde 44'ü (2 bin 628 kişi) İstanbul'da, yüzde 6,7 (396 kişi) Bursa'da yer alıyor. Gaziantep, yüzde 6,5 ile 3. sırada ve 383 kişi pasaport aldı. İzmir'de 373, Ankara'da 235 kişiye, Kocaeli ve Denizli'de 175'er kişiye yeşil pasaport verildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Zeybekci, şu anda 5 bin olan yeşil pasaport almış kişi sayısının 15 bine yaklaşacağını ifade ederek, "Onları da bekliyoruz. Onlar da başvurdukça işlemleri hızlı şekilde bitiriyoruz." dedi.

Oda ve borsaların yöneticilerine de bu hakkın verilmesi taleplerini de değerlendiren Zeybekci, "Öyle bir şey düşünmüyoruz, olmaması da gerekir zaten. Daha fazla yeşil pasaport dağıtmak yerine, hedefimiz normal Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarını, karşıdan gösterildiği anda 'geç' denilen hale getirmek olmalı. Yoksa, bir süre sonra yeşil pasaport da normal hale döner ve vize uygulamaları başlar." diye konuştu.

1 MİLYON DOLARLIK ŞART

Öte yandan, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport veriliyor.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar olan firmaların bir, 10-25 milyon dolar olan firmaların iki, 25-50 milyon dolar olan firmaların üç, 50-100 milyon dolar olan firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport hakkı tanınıyor.

yeşil pasaport

yeşil pasaport nasıl alınır

ihracat yapanlara yeşil pasaport