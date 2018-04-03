Habertürk TV'de dün yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, eski Genelkurmay İstihbarat Dairei Başkanı İsmail Hakkı Pekin, çarpıcı iddialarda bulundu. Pekin, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını ve 4-5 ay önce bu konuda bir haber aldığını ifade etti. Programda yer alan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan ise iddialara yanıt geldi. Avcı, "Yeşil'in nasıl öldüğünü bilmiyorum ama sağ olmadığını biliyorum" dedi.

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE BİR HASTALIKLA BOĞUŞUYOR"

Pekin, 'Yeşil hayatta mı?' sorusuna, "Hayattadır ve büyük bir ihtimalle bir hastalıkla boğuşuyor. MİT'e söylerdim ya da Emniyet'e söylerdim bilseydim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Benim duyduğum aldığım bilgiler bu şekilde. Bu adamın sağ olduğu ve bir hastalıkla mücadele ettiği şeklinde. 4 veya 5 ay evvel görüştüm." dedi.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ise 'Yeşil'in yaşamadığını ifade etti. Avcı, "Benim şahsi görüşüm Mahmut Yıldırım sağ değil. 1997'den itibaren yok. Sağ olmuş olsa bulurlardı. Mahmut Yıldırım sağ olsa hiçbir zaman kendisi saklayamayacak kadar geveze ve herkese her şeyi ben yaptım diye anlatan biridir. Aslında devlette görev alan birçok insan birçok suç işledi o suçlarını da 'Yeşil'in üzerine yıkmak üzere efsane bir 'Yeşil' çıktı. 'Yeşil'i tek başına bıraksanız buradan Ankara'ya gidemez ama yanındaki kamu görevlilerinin yaptığı bütün kötülükler ona fatura edildi. 'Yeşil' tek başına hiçbir şey yapamaz. Nasıl öldüğünü bilmiyorum ama sağ olmadığını biliyorum. Muhtemelen yanındaki insanlar bu adam yakalanırsa her şeyi anlatır diye yok etmişlerdir. Akın Birdal cinayeti sonrası böyle bir laf ettiler, hepsi yalan çıktı" diye konuştu.

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