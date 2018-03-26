Yiğit Dikmen kimdir? Yiğit Dikmen, Survivor 2018 yarışmasının All Star takımında 22. bölümde dahil oldu. Sonradan dahil olmasına rağmen hırsı ile gözleri üzerinde çeken Yiğit Dikmen' in hayat hikayesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? İşte Yiğit Dikmen' in hayat hikayesi...

SURVİVOR YİĞİT DİKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor'ın All Star takımına yeni dahil olan Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun yıllar amatör kümede

futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de Crossfit sporu ile uğraşıyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'ın 2014 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen gerek hırslı performansı, gerek Turabi

ile yaşadığı sert diyaloglarla akıllarda kalmıştı.



Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2015 yılında Fox Tv'de

yayınlanan "Şehrin Melekleri" dizisinde Fırat Ünver adlı karakteri canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi

ise Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizi oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.

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