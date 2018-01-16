Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde molozlar arasında ceset bulundu.



DHA'nın haberine göre yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri molozlar arasında ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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