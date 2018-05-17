Datça ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, imara kapalı Sarı Liman Mevkii'nde, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı içinde kalan inşaatta, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını verdiği 26 Nisan tarihinden sonra da çalışmalar devam ediyor.

DAH'nın aktardığına göre; Datça Belediyesi tarafından defalarca mühürlenen, 62 bin TL'ye varan para cezaları kesilen ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulan inşaatın devam etmesi çevrecilerin ve bölge halkının tepkisine yol açıyor.

Mahkemenin, 'ileride telafisi güç ve imkansız zararların önlenmesi' gerekçesiyle yıkımın durdurulduğu inşaatta, mal sahiplerinin ileride kendi aleyhine doğacak zararları bile önemsemeden çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, yıkımın durdurulmasının ardından istenilen tüm belgelerin, Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne gönderildiğini söyledi. Mahkemenin kararına uyarak, yıkım işlemini iptal ettiklerini ifade eden Başkan Uçar, "Biz durdurduk ancak inşaatı yapanlar durmuyor" dedi.

Kendilerinden talep edilen tüm iş ve işlemlerin belgelerinin mahkemeye teslim edildiğini belirten Uçar, "Mühürleme tutanakları, fotoğraflar, belediye encümenin yıkım ve para cezası kararları, inşaatın proje ve ruhsat taleplerinin olmadığına ilişkin yazılar, kısaca tüm belgeler bir aylık bekleme süresi beklenmeden, Mahkeme'ye ulaştırıldı. Hatta postada gecikme olabilir düşüncesiyle, belgelerin tamamı belediye avukatı aracılığıyla mahkeme kalemine elden teslim edildi. Şimdi, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin vereceği kararı bekliyoruz. Bu aşamada belediye olarak elimizden gelen başka bir şey yok" diye konuştu.

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