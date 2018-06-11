Yıl sonuna kadar 6 milyon 2. el oto satışı bekleniyor

Sıfır kilometre otomobillerin yükselen fiyatlarına yaklaşan bayram eklenince kullanılmış otomobil pazarında hareketli günler yaşanmaya başlandı. Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, “Sıfır ve 2. el arasında açılan makasın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bekliyoruz. TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında sıfırdan 2. ele ciddi bir kayma var. Daha önce yıl sonu beklentimiz 6 milyondu ama bunun da aşılabileceğini görüyoruz. Döviz kurundaki artışla beraber sıfır araç fiyatlarına gelen yüksek zamlar sonrası 2. el araç piyasası müşteri için ciddi bir çekim merkezi haline geldi” açıklamasını yaptı.

1.8 MİLYON ARAÇ SATILDI

“Mevcut verilere göre yılın ilk 4 ayında 1 milyon 823 bin 302 araç el değiştirdi” diye konuşan Aydın, “Hâlâ mevcut fiyatlar olması gerekenin yaklaşık yüzde 10 altında seyrediyor. Otoshops olarak 2018 yılının ilk 5 ayını 3.248 adetlik satışla tamamladık. 2018 yıl toplamındaki satış hedefimizi ise 8 bin 500 araç olarak belirledik” dedi.