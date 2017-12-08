Aile mahkemesi, yıllık izninde tek başına memleketine giden kocayı da kadını da kusurlu buldu ve çifti boşadı. Koca kararı temyiz etti. Yargıtay da erkeğin yıllık izinlerini eşi ve çocuğundan çok memleketinde geçirmesinin boşanma nedeni olduğuna hükmetti.
İHA'nın haberine göre Bursa’da bir çift “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanmak için karşılıklı dava açtı. Dava Bursa 6. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Davacı kadın, kocasının yıllık izinlerinde kendisine ve çocuklarına yeterince vakit ayırmadığını, tek başına memleketine gittiğini iddia etti. Koca eşinin “güven sarsıcı” davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.
MAHKEME ‘EŞİT KUSUR’ DEDİ
Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, boşanmaya neden olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, karısından, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle tazminat isteyen kocanın talebini reddetti. Mahkeme, kocanın eşine yoksulluk nafakası ödenmesini de kararlaştırdı. Bu karar koca tarafından temyiz edildi. Temyiz talebini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğe göre kadının daha ağır kusurlu olduğu vurgulanan kararda, özetle şöyle denildi:
“Kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken, yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir. Mahkemece, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek erkeğin maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilmiştir. Ancak kadın boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda ağır kusurlu olup, bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Bu nedenle kocanın maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”
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