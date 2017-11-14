Yılmaz Vural: "Futbolcunun genci, yaşlısı olmaz"

Atılım Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Vural, milli takım, yabancı futbolcu kuralı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vural, Türkiye'nin hazırlık maçında Arnavutluk'a 3-2 yenildiği maçı televizyondan yorumladığını belirterek, ''Milli takım hocamız, bazı oyuncuları ilk defa sahada izlediğini söyledi. İnsanların aklıyla oynuyorlar, asabım bozuluyor. Biz prensipleri konuşuyoruz, kişileri değil. Kazanınca nasıl kenetleniyorsak kaybedince de kenetlenmeliyiz. Milli takımda oynayan futbolcunun genci, yaşlısı olmaz. Kim daha iyi performans gösteriyorsa sahada o oynar.'' ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu kuralının değişmesi gerektiğini savunan Vural, "Herkes suçu başkasına atıyor. Uluslararası arenada yarışacak oyuncu çıkaramıyoruz. Türk oyuncular daha fazla süre almalı. Avrupa ve dünyanın en güzel statlarından bazıları bizde ama başarımız yok." diye görüş belirtti.

VAR sistemiyle ilgili de düşüncülerini paylaşan deneyimli teknik adam, "Sistemin uygulanmasını bazı noktalarda istiyorum. Ofsayt kuralında, topun çizgiye geçip geçmediğinde ve kart olaylarında hakemlerimize yardımı mutlaka olacaktır. Futbolun akışını bozmadan bu sisteme geçilmelidir.'' diye konuştu.