YKS başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavına katılacak olan adaylar için daha önce YGS ve LYS adıyla iki aşamada yapılan üniversite sınavları YKS adıyla tek aşamada gerçekleştirilecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. YKS başvurularını yapan adaylar, başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS başvuru nasıl yapılır? İşte 2018 YKS başvuru kılavuzu ile sınava başvuru hakkında merak edilen soruların yanıtı...

YKS BAŞVURU KILAVUZU 2018

2018 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 1 Mart'ta alınmaya başladı. 21 Mart'ta sona erecek olan YKS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. yrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

İnternet üzerinden başvurularını yapan adaylar, başvuru ücretini ilgili bankalara yatırarak başvurularını tamamlayacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sadece TYT ’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’ nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklar.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA?

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

2018 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER