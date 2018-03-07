YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için katılım sağlayacağı yeni üniversiteye giriş sınavı olan YKS için başvuru kılavuzu yayımlandı ve ÖSYM tarafından başvurular alınmaya başlandı. Peki YKS başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM YKS başvuru kılavuzu ve detaylar...

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini yapacak. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında eğitim gören öğrenciler, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden gerçekleştirecek.

YKS ADAY BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri sisteminde geçerli bir fotoğrafı (son 50 ay içinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş) ve eğitim bilgisi yer alan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile gerçekleştirebilecekler.

SAĞLIK DURUMU / ENGEL BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sistem üzerinden başvurularına yönelik bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girdikten sonra sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını tamamlayacaktır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ VE SINAV TABLOSU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri 1-21 Mart 2018 (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi 23 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi 24 Haziran 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakik YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi 24 Haziran 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav Ücreti 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınav Ücreti 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav Ücreti 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Başvuru Hizmeti Ücreti 5,00 TL Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti 5,00 TL Geç Başvuru Günü 4 Nisan 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü TYT Sınav Ücreti 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü AYT Sınav Ücreti 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü YDT Sınav Ücreti 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

YKS başvurusunun tamamlanması için zorunlu olan sınav ücretleri, ÖSYM'nin internet sayfasında bulunan online ödeme sisteminden veya anlaşmalı bankalardan ödenecektir. Adaylar, sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir

SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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