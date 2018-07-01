2018 YKS'nin son oturumu bugün gerçekleştirilecek. 30 Haziran'da ilk oturum olan TYT'ye katılan öğrenciler bugün YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak. AYT sınavı saat 10.15'de, YDT ise saat 15.30'da yapılacak. Peki, 2018 YKS saat kaçta bitecek? YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ve YDT nedir? İşte merak edilenler...

YKS SAAT KAÇTA BİTECEK?

AYT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılaca. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

SINAV NASIL OLACAK?

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacak.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başla tıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.