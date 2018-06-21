YKS sınav yerleri, sınava tam 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklandı. Böylece üniversite hazrılıklarını sürdüren öğrenciler sınavdan önce sınav binalarını görebilecek ve sınav sabahı için gidiş güzergahlarını belirleyebilecekler. YKS'ye girecek adayların, sınava yanlarında ÖSYM'nin resmi sitesi züerinden çıktısı alınan ve sınav yerlerini gösteren belgeyi götürmeleri zorunlu. ÖSYM bu belgeler YKS sınavı giriş belgesi adını veriyor. İşte YKS'ye dair detaylar ve YKS adaylarına son günler için öneriler...
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada : "30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir." denildi.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARI
"2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2018 YKS NE ZAMAN?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.
TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Dikkat: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
YKS ÖNCESİ ADAYLARA ÖNERİLER
Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, sınava 10 gün kala adaylar için yapılacakları sıraladı. Sınavın hazırlık süreci nasıl geçmiş olursa olsun YKS´nin yolun sonu olmadığını söyleyen Acet, " Henüz gerçekleşmemiş bir sınavın getireceği endişe ve kaygının hiçbir şeye faydası yoktur. Son bir haftada içinde bulunduğunu şartları iyi analiz edin" dedi.
"UYGULANABİLİR BİR PROGRAM OLUŞTURUN"
Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, sınava hazırlanan öğrencilerin uygulanabilir bir program oluşturması gerektiğini vurguladı. Acet, "İçinde bulunduğunuz şartları ve koşulları iyi analiz edin" dedi ve şunları söyledi:
"Öğrenciler sade ve uygulanabilir bir program oluşturmalı. Özet çalışma ve tekrar yapılacak konuları belirleyin.Her gün bir deneme çözün; denemelerde eksiklerinizi tespit edin ve gerçek sınavın provası olması bakımından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın. ÖSYM´nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların sorularına ve bu yıl ilk kez uygulanacak YKS örnek sorularına göz atmayı unutmayın, bu pratik soru tarzlarını anlamanızı ve sınav aşinalığınızı arttıracaktır.."
"SOSYALLEŞMEYE ZAMAN AYIRIN"
Sınava yaklaştığımız bu son günlerde yaşamınızın rutin akışında başta beslenme ve uyku düzeniniz olmak üzere değişiklikler yapmamaya özen gösterin diyen Murat Acet, "Azalan sürenin yarattığı baskı ve gereksiz panik havasını yaşamamak için planlı ve dengeli olmak koşuluyla sosyal etkinliklere, ailenize ve arkadaşlarınıza zaman ayırın" diye konuştu.
ÇALIŞMAYI BIRAKMA KARARINI ÖĞRENCİLER VERMELİ
Çalışmaların ne zaman sonlanması gerektiğini öğrencilerin kendilerinin bilmesi gerektiğini ve bu duruma onların karar vermesi gerektiğini söyleyen Acet, herkes için geçerli ve tutarlı bir kuralın söz konusu olmadığını söyledi. Acet, öğrenci deneyimlerinden yola çıkarak, "Deneyimlerimiz bize sınava 1 ya da 2 gün kala çalışmaların bırakılmasının doğru ve yerinde olduğunu, böylesi bir tutum sınavın yaşamımızdaki gerçek yerini alarak bizleri daha zinde tutacağını göstermektedir. Sınava uzun bir süre önce ders çalışmanın bırakılması sonucu oluşan boşlukta öğrencilerin kaygı ve gerçek dışı birçok duygu ve düşünceye kapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
"SINAVA BİRKAÇ GÜN KALA TÜM HAZIRLIKLARINIZI TAMAMLAYIN"
Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, sınavdan önce yapılması gereken tüm hazırlıkların tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Acet, "Sınav yerinizi görmek, ulaşımla ilgili planlarınızı oluşturmak, sizden istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü için rahat kıyafetler hazırlamak gibi teknik hazırlıklarınızı birkaç gün önceden bitirin, yaşanmasını hiç istemeyeceğiniz ve telafisi zor olacak sürprizlerin böylelikle önüne geçebilirsiniz" dedi.
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