YÖK Başkanı Yekta Saraç: Temel politikamız daha kaliteli bir yükseköğretim imkanı sağlamaktır

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Hedefimiz 5 yıl sonunda değişim öğrencisi dışında mevcudu iki katına yani 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak ve ortak diploma programları sayısını 2 katına çıkarmaktır." dedi.

AA'nın haberine göre, Saraç, Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı'nın açılışında, Türk yükseköğretim sisteminin uzun bir geçmişi olduğunu dile getirdi.



Osmanlı döneminde kurulan yükseköğretim kurumlarının cumhuriyetle büyük dönüşümler geçirdiğini ifade eden Saraç, "1981 yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanumu ile Yükseköğretim Kurulu kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kanunu ile ortaya konan fikirler çerçevesinde yükseköğretimin planlaması ve koordinesinden sorumlu kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Kurul başkanı Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan kurul üyeleri arasından seçilmektedir. Yükseköğretim Kurulu'nun temel politikası yükseköğretim çağındaki daha çok gence, daha kaliteli bir yükseköğretim imkanı sağlamaktır." diye konuştu.

Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini, 112 devlet, 67 vakıf üniversitesi olmak üzere 179 üniversitesi ve 5 bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun yükseköğretim faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Saraç, Türkiye'de yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısının 7 milyon 200 bini aştığını ifade etti.

"RUSYA'DA SONRA EN ÇOK ÖĞRENCİYE SAHİP İKİNCİ ÜLKE"

Prof. Dr. Saraç, "Bu öğrenci sayısıyla Türkiye Avrupa yükseköğretim alanı içinde Rusya'dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Akademik personel sayımız da yaklaşık 152 bindir. Bunun yarısından çoğu doktoralı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Devasa bir yapıya bürünmüş olan Türk yükseköğretim sistemi sadece nicelik açısından değil, nitelikli eğitimiyle de bölgede öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Saraç, yeni yönetim olarak son yıllarda uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini dile getirerek, 22 ülkenin yükseköğretimden sorumlu bakanıyla görüşmeler yaptıklarını, Mevlana Eğitim Programı'yla geçen yıl 20 üniversitenin 25 uluslararası projesinin mali yönden desteklendiğini belirtti.



Uluslararası öğrenci sayısını nitelikli öğrenci odaklı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Saraç, şunları kaydetti:

"2016-2017 akademik yıl sonu itibariyle yükseköğretim sistemine kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı planlarımız dahilinde artış kaydederek, 108 bin 76'ya ulaşmıştır. Bu sene de bu rakam 120 bine yaklaştı. YÖK olarak 2018-2022 uluslararasılaşma strateji belgesi hazırladık ve bunu 1-2 hafta içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Hedefimiz 5 yıl sonunda değişim öğrencisi dışında mevcudu iki katına yani 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak ve ortak diploma programları sayısını 2 katına çıkarmaktır. Çok yakın bir tarihte İslam dünyasında yükseköğretim alanının oluşturulması temalı bir program düzenleyeceğiz. Bu toplantıya 11 Afrika ülkesinden çok sayıda rektör katılacak. Ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasında ilişkiler her alanda gelişme göstermiştir."

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün de vakfın, eğitim alanında dünya ve kardeş ülkelere açılan bir fırsat penceresi olduğunu belirterek, "Vakıf olarak Türkiye Afrika arasındaki çok yönlü ilişkilerin bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Afrika’nın gerçek potansiyelinin eğitimle ortaya çıkacağı inancındayız. Eğitim sayesinde Afrika’nın kendi kültür ve medeniyet değerlerini tüm dünyaya taşıyabileceğini düşünüyoruz. Biz de Türkiye olarak Afrika’daki dost ülkelerle eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde eğitim alanında iş birlikleri geliştirerek onların kalkınma mücadelesine katkı vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapılan konferansın açılışında, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mehter takımı gösteri sundu.

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