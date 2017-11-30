YÖK Başkanı Yekta Saraç:Yüksek öğretime erişimde sorun kalmadı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Özellikle öğrenci sayımızda Avrupa bölgesinde Rusya'dan sonra ikinci büyük ülkeyiz, Almanya'nın da önündeyiz. Dolayısıyla bu yüksek öğretime erişimde Türkiye'nin önünde bir sorun kalmadığını ifade ediyor." dedi.

AA'nın haberine göre Saraç, Harran Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) işbirliğiyle düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, akademisyenlerin güç birliğini önemsediklerini söyledi.

Bölgedeki üniversitelerin her geçen gün daha fazla kalkındığını belirten Saraç, yenilik temelli ekonomik büyümeye önem verdiklerini dile getirdi.

Saraç, kurumsal yapıların başında üniversitelerin geldiğini ve toplumun kalkınmasında akademisyenlerin etkin rol oynadığını anlattı.

Bölgedeki üniversitelerin girişimci ve aktif olmasını beklediklerini aktaran Saraç, iş ve çalışma ortamı ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye göre üniversitelerin kendisini hazırlamasını istediklerine dikkati çekti.

Şu anda 184 yüksek öğretim kurumunun faaliyetini sürdürdüğünü vurgulayan Saraç, "Geçen sene öğrenci sayısı daha düşük bir rakamdı. Toplam üniversiteli öğrenci sayımız 7 milyon 800 bine ulaştı. Uluslararası öğrenci sayımız da 123 bini buldu. Toplam öğretim elemanı sayımız ise 153 bindir. Bu rakamlarda özellikle öğrenci sayısında Avrupa bölgesinde Rusya'dan sonra ikinci büyük ülkeyiz, Almanya'nın da önündeyiz. Dolayısıyla bu yüksek öğretime erişimde Türkiye'nin önünde bir sorun kalmadığını ifade ediyor. Bu nasıl gerçekleşiyor bunun gerçekleşmesindeki en büyük etken yüksek öğretim kurumlarımızın sayısının artması her ilde artık bir üniversitenin olmasındandır." diye konuştu.

"DÜNYADA DAHA İYİ POZİSYONA GELDİK"

Türkiye'de çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim aldığını aktaran Saraç, ülkede halen çok sayıda misafir öğrenciye de eğitim verdiklerini dile getirdi.

Saraç, üniversitelerin birbirinden bağımsız olmadığını ve birbiriyle entegre olarak akademisyenlerin çalışma yaptığını anlattı.

Amerika ve Avrupa üniversitelerinin AB fonlarından daha çok faydalandığını aktaran Saraç, akademisyenlerin fonlardan daha fazla yararlanabileceği projelere yönelmelerini beklediklerini kaydetti.

Dünyadaki gelişmelere ayna tutan raporların bulunduğuna değinen Yekta Saraç, şöyle devam etti:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun yüksek öğretim açısındaki değerlendirmelerinde ülkemizin 137 ülke arasındaki sıralamada daha iyi bir pozisyona geldiğini görüyoruz. 2015'te 55. sıradaki yeri 2016'da 50'ye 2017'de ise 48. sıraya yükselmiştir. Elbette ki yüksek öğretim sistemimizin eksiklikleri var, geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları var. Diğer taraftan da hissedilebilir bir iyileşmenin olduğunu kabul etmek lazım. Bu bizi ileriye doğru özgüvenle bakmamıza ve motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlayacak bir husustur."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de burada yaptığı konuşmada bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Saraç ve Karahocagil'in açılış konuşmasının ardından bölge kentlerindeki üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.