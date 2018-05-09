Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cahit Güran, Anayasa’ya göre yükseköğretim alanında kazanç amacı güden girişimlere izin verilmediğine dikkat çekti. Anayasa uyarınca, vakıf üniversitelerinin kazanç amacı güdemeyeceğini, kurucu vakfa ve üçüncü şahıslara kaynak aktaramayacağını, aktardığı tespit edilen üniversitelerin kapatılacağını vurgulayan Güran, “Buna rağmen son dönemlerde bazı vakıf yükseköğretim kurumları birtakım usullerle el değiştiriyor, başka bir ifadeyle satılıyor. Devlet tarafından kuruluş izni verilen bu kurumların el değiştirmesinden birtakım kişilerin yüksek miktarda kişisel menfaat ve kazanç elde ettiği söylentileri ve şikâyetleri artarak devam ediyor. Vakıf üniversiteleri bakkalın el değiştirmesinden daha kolay el değiştiriyor” diye konuştu. Vakıf yükseköğretim kurumları bünyesinde çok sayıda büyük iktisadi işletme ve şirketler kurulduğunu belirten Güran, “Bu işletmelerin üniversite ve üçüncü kişilerle arasındaki ilişki, yasal dayanak olmadığı için takip edilemiyor” dedi. Güran, bazı vakıf üniversitelerinin eğitim öğretimden sağladıkları kaynağı üniversite dışına aktardıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Vakıf üniversitelerinin yarısı ticari amaçla kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar öğrenci başına 20 bin-30 bin TL gibi ücret alırken, öğrenci başına hizmet maliyeti 4 bin-5 bin lira gibi çok düşük düzeyde. Bazı vakıf yükseköğretim kurumları öğrenci başına 15-20 bin TL kazanç elde edecek şekilde hareket ediyor. Öğrenci gelirlerini çok yüksek tutarlı tanıtım-reklam harcaması, komisyon ücreti, danışmanlık ve hizmet bedeli gibi çeşitli adlar altında ‘yersiz’ ödemeler şeklinde mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarına aktarıyorlar. Mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarının sahip olduğu ya da bağlantılı olduğu firmalara kısa zaman aralıklarında mükerrer anlaşmalarla mükerrer ödeme yapıyorlar. Öğrenci gelirlerini yurtdışında üniversite kurmak için transfer ediyorlar.”

‘ARSA, ARAZİ, BİNA ALIMI YAPILIYOR’

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Güran, bahsedilen vakıf üniversitelerinin elde ettiği gelirleri yükseköğretim alanına dönük yatırımlara dönüştürmek yerine üniversite dışına aktardığını ve bunun için karmaşık usuller kullandıklarını söyledi.

Güran, “Öğrenci gelirlerini yurtdışında üniversite kurmak üzere ortakları bulundukları şirketlere transfer ederek kaynak aktarımı da yapılıyor. Mütevelli heyeti başkan ve üyeleri ile yakınlarının bağlantılı olduğu firmalardan emsaline göre yüksek bedellerle mal ve hizmet alımı, inşaat işleri yapıyorlar. Kaynak aktarımına zemin oluşturmak üzere rayiçlerine göre yüksek bedellerle arsa, arazi ve bina alımı yapılıyor, kiralamalar gerçekleştiriliyor” dedi.

Vakıf üniversiteleri bünyesinde üretilen kaynağın sistem içinde kalması gerektiğini belirten Güran, “Gerçek ve saygın vakıf üniversitelerinin yerinin korunması için kötü örneklerden ayrışması gerekiyor” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER