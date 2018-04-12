Yüksek Öğretim Kurulu, Başkan Yekta Saraç'ın çağrısıyla Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak bugün olağanüstü toplanacak. Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden istifa eden Hasan Gönen'in de toplantıya katılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Volkan Bayar, üniversitede görevli 4 öğretim görevlisini silahla ateş ederek öldürdü. Bayar'ın silahlı saldırısında 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası üniversite önünde açıklama yapan Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ayşe Aypay, "Bugün ifade vermeye gitmeseydim, beşinci cenaze ben olacaktım. Defalarca YÖK'e, rektörlüğe dilekçe yazdık. Hiçbir şekilde işlem yapılmadı." diyerek üniversite yönetimi ve YÖK'e sitem etmişti. Yaşananların ardından Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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