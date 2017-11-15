‘Yol Ayrımı’ filminin gişesi şenlenmedi!

1 MİLYON 366 BİN BİLET SATILDI

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, yılda 150’yi aşkın Türk filminin vizyona girdiği, toplam sinema seyircisinin yüzde 20 arttığı, Hollywood yapımcılarının filmlere ortak olmak için birbirleriyle yarıştığı bir dönemde, Şener Şen’in 7 yıl aradan sonra rol aldığı ‘Yol Ayrımı’, gişede hem kendisini hem de sektörü hayal kırıklığına uğrattı. Yavuz Turgul imzalı film, 1 milyon 366 bin biletin satıldığı hafta sonu 137 bin kişiyle dördüncü sırada yer aldı.



OSCAR ADAYI ‘AYLA’ ZİRVEDE

Üçüncü haftasındaki Oscar adayı ‘Ayla’, 475 bin kişiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Toplamda 1 milyon 961 bin kişiye ulaşan bu filmi, 207 bin kişiyle yine üçüncü haftasında olan İbrahim Büyü- kak ve Oğuzhan Koç’lu ‘Yol Arkada- şım’ izledi. Toplam 934 bin kişinin izlediği filmi, 187 bin kişiyle Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun baş- rolleri paylaştığı ‘Mutluluk Zamanı’ takip etti.



KOPYA BAŞINA İZLEYİCİ:



Ayla: 906

Yol Arkadaşım: 608

Mutluluk Zamanı: 557

Yol Ayrımı: 450



‘Yol Ayrımı’, 115 binle açılan ‘Gönül Yarası’nın ardından Şen’in en az ilgi gören ikinci filmi oldu.

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