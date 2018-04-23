Orhangazi Mahallesi'nde yol çalışması yapan Hikmet Gümüştaş'ın (43) kullandığı silindir, kontrolden çıktı. Bu sırada, silindirden atlayan Gümüştaş, aracın altında kaldı. Silindir, tek katlı evin duvarına çarparak durabildi.

AA'nın haberine göre olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Gümüştaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüştaş'ın cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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