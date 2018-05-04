Olay saat 22.00, sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman-Mersin seferini yapan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü hemen kenara çekerek, yangın büyümeden araçta bulunan 43 yolcuyu tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

DHA'nın aktardığına göre; alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Otobüsün yanışı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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