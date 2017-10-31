Beşiktaş'ta yönetim 4-4-2'ye geçilmesini istiyor

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; ligdeki kötü gidişi Alanya galibiyeti ile durduran Siyah-Beyazlılar’da, teknik direktör Şenol Güneş’in maçın sonlarına doğru yaptığı 4-4-2 hamlesi işe yararken, yönetimden de bu yönde bir öneri geldi. Negredo’nun oyuna girmesiyle Cenk ile birlikte çift forvete dönen tecrübeli teknik adam, İspanyol oyuncunun golüyle zorlu maçtan 2-1 galip gelmesini bildi. Özellikle Negredo’nun ilk golünü atmasına çok sevinen başkan Fikret Orman ve yöneticiler, deneyimli oyuncunun sürekli oynaması halinde performansını artıracağı görüşünde birleşti. Çıkışta olmasından dolayı Cenk’in de yedek oturmasının doğru olmayacağını düşünen Siyah-Beyazlı kurmayların kendi aralarında yaptıkları sohbette, “En iyisi ikisinin birden oynaması. Negredo girdikten sonra ön bölgede kıpırdanma başladı. Karar tabii ki hocanın ama Negredo’dan artık bir şeyler almak için onun da oynaması lazım. Hocanın artık her maça 4-4-2 sistemi ile çıkması iyi olabilir” dedikleri öğrenildi.
‘TALİSCA KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR’
4-4-2 sistemine geçilmesi halinde ise orta sahadan hangi oyuncunun kesileceği büyük soru işareti. Atiba ve Oğuzhan’dan vazgeçmeyen Güneş’in, şu anki performansı itibarıyla Talisca’yı kulübeye çekebileceği görüşü ağır bastı. Orman ve ekibi, bu konuda ise “Talisca şu sıralar iyi değil. Herkes kulübede oturabilir. Şu anki görüntüde o daha yakın” yorumunu yaptılar.
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