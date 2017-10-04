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Yöresel ürünler günleri başladı

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği yöresel ürünler günleri, Arapgir Üzüm Festivali ile başladı

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Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği yöresel ürünler günleri, Anadolu’nun renklerini Sultangazi’de İstanbullularla buluşturuyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Malatya Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği Arapgir Üzüm Festivali ile başlayan etkinlikte Arapgir üzümünün yanında kayısı, mor reyhan ve Arapgir domatesi gibi birçok lezzet yer aldı. Arapgir Üzüm Festivali’yle başlayan yöresel günlerin açılış programına, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş katıldı. Bitlis, Adıyaman, Siirt, Rumeli ve Erzurum’a ait yörsel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikler dizisi 8 Ekim’e kadar devam edecek.

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