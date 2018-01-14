Türkiye'de gereksiz ilaç kullanımının çok fazla olduğunu belirten Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent, "İlaç aslında bir zehirdir. Fakat gerekli olduğu yerde ve gerekli olduğu hastalıkta belli bir süre içerisinde tedavi etmek için kullanılabilir" dedi.

İHA'nın haberine göre; toplumun tüm kesimlerinin otizm konusundaki farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenen Otizm Konferansına önemli uzmanlar katıldı. Konferansta; Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "Çevresel Etkilenmeler ve Otizm", Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent "mikrobiyota", Dr. Neslihan Kuloğlu Türker "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sahip Ailelerin Gereksinimleri", Dr. Necip Cem Kınacı "Otizmde Eşlik Eden Sorunlar ve Çözümleri" konularında sunum yaptılar. Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör ise Resmi Gazetede yayımlanan "Otizme Yönelik Ulusal Eylem Planı"nı anlattı.

"KULLANIMI YASAK OLAN SİLİKONLARI TÜRKİYE'YE SATIYORLAR"

Son zamanlarda kanserin yaygınlaştığını belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "İnsanoğlunun bitmek bilmeyen bir zenginlik, büyüme hırsı vardır. Avrupa üretiminde sorunlu olan alanları Türkiye'ye kaydırıyor. Kullanımı yasak olan silikonları Türkiye'ye satıyorlar. Bunlar inşaatlarda kullanılıyor. Kanserojen oldukları için Avrupa'da kullanımları yasaklandı. Almanya'da toplanıyor ama buraya ürün olarak satılıyor. Bu şekildeki bir sistemin içinden sizin çıkışınız yok. GDO teknolojisi denilen şey 10-15 yıl öncesinde başladı. Doğanın fıtratıyla oynayamazsınız dedik. GDO araştırmasında sıçanlara bizde süt üretiminde kullanılan GDO'lu mısırı yemlerinin içerisine parça olarak koydular. İki yıl boyunca sıçanı izlediler. Hayvanlar 14 ay sonra sağlarından sollarında tümör çıkmaya başladı. İnsan oğlu kısa sürede ortaya çıkanı algılayabiliyor. Uzun sürede ortaya çıkanı algılayamıyor" diye konuştu.

DİZDAR: "PORTAKALDAN 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Yenilen yiyeceklerde tarım ilacı olduğunu belirten Dizdar, "Yediklerimizin içerisinde sağlam tarım ilacı var. Ben seraların üretimine baktım bunlar bir şekilde ilaç kullanıyor. Kullanılan ilacın haddi hesabı yok. Piyasaya verdikleri ürün ayrı kendilerine yetiştirdikleri ürün ayrı. Bir dilim portakaldan 3 erişkin zehirlendi. Personelin ortak yedikleri şeye bakıldı. Portakal olduğu anlaşıldı. Portakalı aldık adli tıp enstitüsüne gönderdik. 20 çeşit tarım ilacı portakalın içinde ve dışında çıktı. Sonuçta portakalın alındığı yer size güvenle ürün sattığını iddia eden komşu market" şeklinde konuştu.

"YOĞURDU İKİ YIL SAKLADIM, HİÇ BOZULMA YOK"

Yoğurtların neden bozulmadığını merak ettiğini belirten Dizdar, "Her gün yoğurt alıyorum. Aylarca evde durduğu oluyor ve hiçbir şey olmuyor. Farkında değildim. Bir kere göz bağlanınca akıl bunu idrak edemez. 7 yıl önce bir gazete yazısında okuyunca merak ettim. Araştırdım ve olayın boyutunu anladım. Yurt dışından bir firma müstesna isimleri reklamlarında oynatıp küçük küp şeklindeki tatlıları, yoğurt mamullerini çocuklara yedirttiler. Bir yıl Türkiye'ye tırlarla yoğurt taşınmış. Ardından yoğurtla alakası olmayan bir ürün geldi. Bunların otizmle ilişkisi olmadığı konusunda aile hekimlerinden bana çok fazla bilgi geldi. Bu tür yapay ürünlerden çocuklarınızı koruyacaksınız. Sadece günlük yaşantınızda değil okulda da koruyacaksınız. Ben yoğurdu iki yıl sakladım. Açıp tattım, hiç bozulma yok" dedi.

"KORUYU MEKANİZMAMIZI BOZABİLİR"

Türkiye'de gereksiz ilaç kullanımının çok fazla olduğunu belirten Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent, "Antibiyotikler, mide koruyucu ilaçlar, romatizma ilaçları. Biz de ilaç şu şekilde kullanılıyor; 'bana çok iyi geldi sen de kullan'. İlaç aslında bir zehirdir. Fakat gerekli olduğu yerde ve gerekli olduğu hastalıkta belli bir süre içerisinde tedavi etmek için kullanılabilir. Ama o süre bittiğinde hayat boyu kullanılmamalıdır. Bir doktorun tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanımı bizim bütün koruyucu mekanizmamızı bozabilir. Bu etkenlerin hepsi bizim bağırsağımızda yerleşmiş olan vücudumuzu koruyan, kollayan mikropların bitmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa; Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar

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Dr. Semra Tamer Levent

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