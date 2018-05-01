Yüksek Seçim Kurulu’nun ( YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 5 Mayıs’a kadar devam edecek. 24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yer alan siyasi partilerin ittifak kurabilmeleri için süreç ise dün başladı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bu partiler, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bugünden itibaren teslim etmeye başlayacak. Protokollerin teslimi için son tarih ise 6 Mayıs.

YARINA KADAR

100 bin seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek adaylar yarın mesai bitimine kadar YSK’ya başvuracak. Aday göstermek isteyen seçmenler, 4-9 Mayıs tarihlerinde ilçe seçim kurullarına şahsen başvurarak teklifte bulunacak. Seçmenler, cumhurbaşkanlığı için sadece bir adayla ilgili bir kez teklifte bulunabilecek. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlileri de (belediye başkanları dahil) aday listesinin kesinleştiği 13 Mayıs 2018 Pazar günü görevlerinden ayrılmış sayılacak. Seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşların dikkatle takip etmesi gereken süreç de yarın başlayacak.

Seçmen kütüğü listeleri, 2 Mayıs’ta muhtarlıklarda askıya çıkacak, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Bu dönemde;

- Askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik olan ya da nüfus olay bilgisi değişikliği bulunanlar,

- Yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar bizzat ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi vb. belgelerden biriyle başvuracak. Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecekler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, ilgili belgeleri de ekleyerek askı süresi içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapabilecek.

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