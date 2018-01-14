696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile 6 ay içinde Yargıtay’a 100, Danıştay’a 16 yeni üyenin seçilmesi hüküm altında alındı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun ( HSK), üye seçimini 6 aylık sürenin sonuna bıraktığı öğrenildi.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yüksek yargı seçimleri, mayıs ayında yayımlanması beklenen yaz kararnamesi ile eşzamanlı yapılacak. Bu kararda, yargıda gerçekleşecek seçim ve seçilenlerin yerlerine yapılacak görevlendirmeler dolayısıyla bazı yargıçların bulundukları ili değiştirmelerinin gündeme gelmesinin etkili olduğu belirtildi.
696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay’a ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi. KHK ile Yargıtay’da ilk defa, 31 Aralık 2022’ye kadar görev yapmak üzere sabit Hukuk ve Ceza Genel Kurulları oluşturuldu. Sabit genel kurullar için seçilen üyelerin, daireleriyle ilişiği kesilmesi ve sürekli olarak bu kurullarda çalışması hükme bağlandı. KHK ile Yargıtay’a 100 yeni üyenin de seçilmesi kararlaştırıldı. Daha önce daire sayılarının azaltılması yönünde alınan kararın süresi 2022’ye kadar uzatıldı. Danıştay’da, Aralık 2019’a kadar sabit olarak görev yapması öngörülen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun süresi de Aralık 2022’ye kadar uzatıldı. Danıştay’da 16 yeni üyelik için kadro oluşturuldu. Bunların 4’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bürokratlar arasından seçilecek. Erdoğan, bu üyeleri 6 ay içinde herhangi bir gün atayabilecek. Kalan 12 üyenin idari yargı hâkimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörüldü. Yeni üyeler, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl hâkimlik ve savcılık mesleğinde başarı ile çalışmış olan yargı mensupları arasından seçilecek. KHK ile yeni yüksek yargı üyelerinin en geç 6 ay içinde seçilmesi hüküm altına alındı. HSK’nın yeni üyelerin seçimi konusunda önemli bir karar aldığı öğrenildi. Kurulun, üye seçimini 6 aylık sürenin sonuna bıraktığı ifade edildi. Buna göre, yüksek yargı seçimleri, mayıs ayında yayımlanması beklenen yaz kararnamesi ile eşzamanlı yapılacak. Her yıl çıkarılan yaz kararnamesi ile binlerce hâkim ve savcının görev yerleri değiştiriliyor.
MAYIS AYINDA
Yargı kaynakları, bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı:
“Yargıda yapılacak seçim ve seçilenlerin yerlerine yapılacak görevlendirmeler dolayısıyla bazı yargıçların bulundukları ili değiştirmeleri gündeme gelecek. Ailelerin eğitim ve benzeri konularda yaşayacağı sorunlar dikkate alındı. Bazı kapsamlı darbe yargılamalarına bakan yargıçların da yüksek yargı üyesi olarak seçilmesi öngörülüyor. Bu aşamada yapılacak bir seçiminin devam eden davaları olumsuz etkileme olasılığı bulunuyor. Kurulda, 6 aylık sürenin beklenmesinin daha yerinde olacağı görüşü hâkim oldu.”
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