Yunan burun nasıl olur? Yunan Burun estetikle düzeltilebilir mi?

Greek nose yani ”Yunan burnu” olarak adlandırılan burun tipi, düz bir burnu tanımlıyor. Yunan burnu ameliyatının oldukça zor olduğunu vurgulayan KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, geliştirdiği yeni cerrahi ile artık bunun mümkün olduğunu söyledi.
YUNAN BURNU NEDİR?
Profilden kendimizi incelediğimizde, alnımızdan aşağı, burnumuza doğru baktığımızda bu iki doku arasında hafif bir çukur olması gerekir. Bu çukur, aslında bir sınır hattıdır, yani alnın bittiğini ve burnun başladığını göstermektedir. Bazı insanlarda ise bu bölgede çukur olmaz. Burnun ”radiks” denilen bu bölgesi, Türkçe’de “burun kökü” olarak tanımlanmaktadır. Yunan burnu; alnın buruna doğru kesintisiz olarak devam ettiği burunları tarif eder. Genellikle bu insanların burunları daha büyük ve kemerlidir.
ERKEK VE KADIN FARKLI ETKİLENİYOR
Radiks denilen burun kökünde çukurun olmadığı durumlarda burun, üst kısımda başladığı sınır net olmadığı için her zaman olduğundan büyük ve uzun olarak algılanır. Özellikle kadınlarda bu durum, erkeksi görünüme neden olur ve ideal estetik görünümünün önünde önemli bir engeldir. Erkeklerde ise Yunan burnu, sinirli bir görünüme yol açar. Her iki cinste de kaşların ve gözlerin arasının daha geniş görünmesine ve bu nedenle de gözlerin iletişimdeki etkisinin azalmasına sebep olur. Tahmin edersiniz ki bir yapının kökünde sorun varsa, diğer kısımlarını ideale getirmek pek de mümkün olmayacaktır.
YUNAN BURNUNDA BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ!
Radiks çukuru, anatomisi itibarı ile estetik müdahalelere yanıt veren bir alan değildir. Burnun kökünde yapılacak değişiklik, ne yazık ki burunda yer alan ve çıkıntı yapan bir kemikten kurtulmak ya da burun ucundaki kıkırdakları şekilllendirmek kadar kolay bir işlem değildir. Burun ameliyatları ile ilgilenen uzmanların ortak fikri, radiks bölgesini şekillendirmenin çok zor olduğu yönündedir. Bu bölgeye, çok kalın bir kemik dokusu hakimdir ve derininde ise önemli kafatası yapıları bulunmaktadır. Teknolojinin, tıbbın hizmetine sunduğu onlarca yeni alete rağmen, bu bölgede istenilen hassasiyette küçültme sağlamak halen çok kolay olmamaktadır. Hatta günümüzde, eski dönem hekimlerinin kullanma şansına sahip olmadığı elektrikli testereler, elektrikli törpüler, hatta piezo (ultrasonik kesici) cihazları bile bu bölgenin ideal şekle kavuşmasında tatminkar bir çözüm üretememiştir.
Yıllardır cerrahların gündeminden düşmeyen Yunan burnu için çalıştığı teknik, hastalar ve tıp dünyası için yeni bir umut oldu. Radiks (burun kökü) bölgesinde fazla olan tüm kemiklerin alınmasına rağmen, halen normal bir burun kıvrımı oluşturulamayan durumlarda bu bölgeden yumuşak dokuların çıkarılmasını cerrahi olarak tarif etti ve bu tekniği, dünyanın bu alandaki saygın bilimsel dergilerinde yayınladı.
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