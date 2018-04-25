Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı 41 yaşındaki Haluk E., Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiğini ileri süren E., 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.



DHA'nın haberine göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınlarında, 1 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin, alkollü olarak 20 Mart günü Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a koşarak, geçen ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euroluk para cezası verilen Adana nüfusuna kayıtlı Haluk E. olduğu ortaya çıktı.

"BOTA BİNDİRİP TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER"



Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan E., Yunan askerlerinin kendisini dövüp, telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip, Türkiye'ye gönderdiler" dedi.



İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk E.'ye, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.









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