Yunanistan'da terör operasyonu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen 9 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; Yunan Polisinin (ELAS) açıklamasında, kentin Kallithea ve Neos Kosmos semtlerinde üç eve baskın yapıldığı bildirildi.

Türk vatandaşı 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, operasyonda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği, bilgisayar ve harici belleklere el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonun yerli terör örgütleri veya DEAŞ'a yönelik olmadığı vurgulandı.