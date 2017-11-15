Yunanistan ve Makedonya'nın 'Büyük İskender kavgası' bitiyor mu?

Makedonya ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden isim tartışmasında, Üsküp yönetimi geri adım atma sinyalleri veriyor.
Üsküp'de bulunan Büyük İskender Havaalanı'nın isminin değiştirilmesine yönelik tartışmalar, Makedonların konuyla ilgili tutumunda yumuşama olarak yorumlandı.
1991'de Yugoslavya'nın dağılma sürecinin başlamasının ardından ortaya çıkan yedi devletten biri olan Makedonya'nin tarihi boyunca karşısına çıkan en önemli sorunlardan birisi komşusu Yunanistan'la yaşadığı 'isim anlaşmazlığı'.
Yunanistan, kendi sınırları içerisinde yer alan bir 'Makedonya' isimli bölgeden dolayı, Makedonya'nın ismini kabul etmiyor. Öyle ki, Yunanistan'ın bu tutumundan dolayı Makedonya, Birleşmiş Milletler'e dahi Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ismiyle katılabilmişti.
130'dan fazla ülkenin Makedonya'yı 'Makedonya' ismiyle tanımasına rağmen, Yunanistan'ın bu ismi kabul etmemesi Üsküp yönetimini birçok alanda zorluyor. Makedonya, Yunanistan'ın vetosu nedeniyle NATO'ya katılım daveti alamazken, Avrupa Birliği katılım süreci de isim anlaşmazlığı nedeniyle yara alıyor.
Ancak ülkede değişen iktidar, Yunanistan, Bulgaristan ve Avrupa Birliği iyi ilişkiler geliştirmek için bazı politika değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor. Bunlardan birinin de Üsküp de bulunan Büyük İskender Havaalanı'nın isminin değiştirilmesi olduğu söyleniyor.
Zira Büyük İskender de iki ülke arasındaki tartışmalı konulardan biri. Büyük İskender'in yönettiği antik Makedonya diye tabir edilen bölge, bugünkü Yunanistan'ın kuzeyi, Bulgaristan'ın güneyi ve Makedonya topraklarını kapsıyordu. Yunanistan, Büyük İskender'in Yunan olduğunu savunurken, Makedonya efsane imparatorun Makedon olduğunu savunuyor.
Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır süregelen isim tartışması bir dönem Birleşmiş Milletler'in de gündemine girmiş, BM sorunun çözümü için özel temsilci atamış ancak anlaşmazlık bu yolla da giderilememişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.