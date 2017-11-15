Yunanistan ve Makedonya'nın 'Büyük İskender kavgası' bitiyor mu?

Makedonya ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden isim tartışmasında, Üsküp yönetimi geri adım atma sinyalleri veriyor.

Üsküp'de bulunan Büyük İskender Havaalanı'nın isminin değiştirilmesine yönelik tartışmalar, Makedonların konuyla ilgili tutumunda yumuşama olarak yorumlandı.

1991'de Yugoslavya'nın dağılma sürecinin başlamasının ardından ortaya çıkan yedi devletten biri olan Makedonya'nin tarihi boyunca karşısına çıkan en önemli sorunlardan birisi komşusu Yunanistan'la yaşadığı 'isim anlaşmazlığı'.

Yunanistan, kendi sınırları içerisinde yer alan bir 'Makedonya' isimli bölgeden dolayı, Makedonya'nın ismini kabul etmiyor. Öyle ki, Yunanistan'ın bu tutumundan dolayı Makedonya, Birleşmiş Milletler'e dahi Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ismiyle katılabilmişti.

130'dan fazla ülkenin Makedonya'yı 'Makedonya' ismiyle tanımasına rağmen, Yunanistan'ın bu ismi kabul etmemesi Üsküp yönetimini birçok alanda zorluyor. Makedonya, Yunanistan'ın vetosu nedeniyle NATO'ya katılım daveti alamazken, Avrupa Birliği katılım süreci de isim anlaşmazlığı nedeniyle yara alıyor.

Ancak ülkede değişen iktidar, Yunanistan, Bulgaristan ve Avrupa Birliği iyi ilişkiler geliştirmek için bazı politika değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor. Bunlardan birinin de Üsküp de bulunan Büyük İskender Havaalanı'nın isminin değiştirilmesi olduğu söyleniyor.

Zira Büyük İskender de iki ülke arasındaki tartışmalı konulardan biri. Büyük İskender'in yönettiği antik Makedonya diye tabir edilen bölge, bugünkü Yunanistan'ın kuzeyi, Bulgaristan'ın güneyi ve Makedonya topraklarını kapsıyordu. Yunanistan, Büyük İskender'in Yunan olduğunu savunurken, Makedonya efsane imparatorun Makedon olduğunu savunuyor.

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır süregelen isim tartışması bir dönem Birleşmiş Milletler'in de gündemine girmiş, BM sorunun çözümü için özel temsilci atamış ancak anlaşmazlık bu yolla da giderilememişti.