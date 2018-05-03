İstanbul Boğazı'nda yunusları drone ile görüntüleyen bir fotoğrafçı, kıyıya vuran ölü bir yunus gördü. Bir yandan yunusların eşsiz güzelliği büyülerken, diğer yandan ölü yunusun görüntüsü yürekleri burktu.

İHA'nın haberine göre fotoğrafçı Özgür Arslan, Sarıyer'de İstanbul Boğazı'nın sevimli misafirleri yunusları drone ile görüntülemek isterken ilginç bir olaya şahit oldu.



Boğazın serin sularında gruplar halinde ilerleyen yunusların eşsiz güzelliğini kaydeden Arslan, kıyıda ise ölü bir yunus ile karşılaştı. Bir yanda drone ile yunusların sevimli hareketlerini görüntüleyen Arslan, farklı bir noktada ise kıyıya vuran ölü yunusu kaydetti.

"DELİK VARDI"

Yaşadıklarını anlatan Özgür Arslan, “Dün akşam Sarıyer Kısırkaya plajında çekim yapmak için gittim, karaya vurmuş bir yunus gördüm. Yeni ölmüş, koku falan yoktu. Bir silahla ya da yaralayıcı bir cihazla vurulmuş. Bildiğiniz bir delik vardı. Orada bulunan kişilerle konuştuğumda da bir gün önce de bu şekilde yunusun karaya vurduğunu ve belediye ekiplerinin alıp götürdüğünü söylemişti. Bunu açıkta bekleyen teknelerden veya deniz üzerinde bulunan teknecilerden bir tanesinin vurmuş olabileceği söyleniyor. İzlere baktığım zaman ağa takılma değil, zıpkın veya delici bir cihazla ciddi şekilde göğsünden ve başından zarar almış durumdalardı” ifadelerini kullandı.

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