Yurt dışında lisansüstü öğrenim başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Başvuru kılavuzu Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayımlandı.

BİN 155 ÖĞRENCİ YURTDIŞINA GİDİCEK

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve farklı kamu kurum ile kuruluşlarının nitelikli insan gücüne katkıda bulunmak amacıyla, kanun kapsamında 2017'de, resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora yapmak üzere 393 farklı alanda, 64 ülkeye toplam bin 155 öğrenci gönderilecek.

Bu öğrenciler, yerleştikleri tercihlerine göre, dönüşlerinde üniversitelerde öğretim üyesi, MEB'de uzman ve diğer kamu kurumlarında kılavuzda ilan edilen kadrolarına uygun görevlere atanacak.

Adayların, başvuru tarihi bitimine kadar ilgili lisans alanlarından mezun olmaları ve 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar ve 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar- Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmaları gerekecek.

Ayrıca lisans öğrenimiyle ilgili genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 65 veya daha yukarı olması şartı aranacak. 1987 ile sonraki yıllarda doğmuş olanların başvuruları kabul edilecek.

Şartları taşıyan adayların lisans mezuniyet alanlarına göre başvuruları ve öğrenim görülecek alan tercihleri ÖSYM tarafından alınacak. İlan edilen kontenjan sayısının üç katı aday ALES puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

PUANI 70 VE ÜZERİ OLAN ADAYLAR TERCİH YAPACAKLAR

Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavdan sonra, ALES puanının yüzde 40'ı, sözlü sınav puanının yüzde 40'ı ile mezuniyet notunun yüzde 20'si dikkate alınarak hesaplanan yerleştirmede, puanı 70 ve üzeri olan adaylar ÖSYM sistemi üzerinden adına öğrenim görecekleri kurum tercihlerini yapacak.

Burslara başvuru için ilk aşamada dil şartı istenmeyecek. Ancak bursa hak kazanıldıktan sonra yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden kabul almalarını sağlayacak yabancı dil puanlarını alabilmeleri amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında dil eğitimi görmelerine imkan tanınacak. Bu eğitimin tüm masrafları bakanlıkça karşılanacak. Öğrenciler yurt içindeki kurslarda belli bir puan aldıktan sonra yurt dışındaki kurslara gönderilecek.

Yurt dışında lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, adına gönderildikleri kurumlarda yurt dışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı