Yurt genelinde bir ayda 2 ton 439 kilogram eroin ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 21 Ekim-21 Kasım tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda, 3 ton 41 kilogram esrar, 2 ton 439 kilogram eroin, 3 milyon 317 bin ecstasy hap, 174 bin 708 kenevir, 16 bin 590 captagon hap, 887 kilogram kimyasal madde, 567 kilo 106 gram skunk, 6 bin 749 sentetik uyuşturucu, 37 kilo 42 gram sentetik kannabinoid, 34 kilo 430 gram afyon, 23 kilo 310 gram metamfetamin ile 6 kilo 399 gram kokaine el konuldu.

uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü