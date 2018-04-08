Yurtdışına her çıkacağımda, önceden planlamak zorunda hissettiğim tek şey yemek yiyeceğim restoranlar oluyor. Altında yatan birçok etken var tabii ki. En makul özrüm, mesleki deformasyon olacaktır. Gastronomik anlamda yurtdışında farklı bir şeyler deneyimlemeyi de masumane bir sebep olarak sıralayabilirim. Yaban ellerde ağzımın tadını ve midemi bozmamak da geçerli bir neden olabilir. HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

Malum tatil sezonu yaklaşıyor. Kısa bir süre içerisinde peşi sıra birçok resmi tatil var. Tatil deneyiminize katkıda bulunmak için son dönemde yurtdışına çıktığımda, yüzümde büyük bir gülümse ile ayrıldığım restoranları sıraladım. Deneyin, pişman olmayacaksınız.

Mickael Feval, Aix-en-Provence

Provence fazlaca turistik olmasına rağmen harika bir yer. İyi yemek yenilecek yerlerin sayısı, Fransa’ya yakışmayacak derecede az. Mickael Feval ise bir istisna. Özellikle deniz mahsullerine ağırlık vermenizi öneririm. Bir de hâlâ mönüde duruyorsa bol fındıklı ve bitter çikolatalı tatlısını tavsiye ederim.

Hereford Road, London

Notting Hill sadece açık pazarlardan ve renkli binalardan ibaret değil. Karnınız acıktığında harbi ve dürüst bir yemek isterseniz, Hereford Road’u tavsiye ederim. Ambiyansı içinizi açmayabilir ama yemekler için aynı şeyi söyleyemem. Şefin ustalığını konuşturduğu, gösterişsiz ancak müthiş bir deneyim yaşayacağınız harika bir lokanta.

La Chevre d’Or, Eze

La Chevre d’Or’un yemekleri şahane. Zaten 2 Michelin yıldızı var. Kanımca bu restoranı daha da unutulmaz kılan eşsiz manzarası. Restoranın adını aldığı ‘keçi’ gibi önce araba ile kıvrıla kıvrıla tırmanmanız gerekiyor. Dünyanın en romantik restoranında mükemmel bir akşam yemeği yemek için buna değiyor.

Les Saisons, Vevey

Leman Gölü kenarında dürüst ve lezzetli bir yemek için en ideal restoran. Mutfağında özel bir organizasyon için yemek pişirdiğimden, restoranın malzeme kalitesi ve hijyenine kefilim. Özellikle yazın bahçede yemek yemek ayrı bir keyif.

Spice Market, Doha

Ülkemizde yıllar önce açılan ‘Spice Market’in kıymetini bilemedik. Katar’a ziyaretimden önce herkes sözleşmiş gibi bu restoranı tavsiye edince uğramadan edemedim. Denediğim her şey harikaydı. Tadı hâlâ damağımda. Bu arada restoranın müdürü ve daha birçok çalışanı Türkiye’den. Doğru ellerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Osteria di Passignano, Firenzeo

Bağların ortasında, 1000 yıllık bir manastırın içerisinde muazzam lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir mekân. Şehir merkezinde olmadığı için ulaşması çok da kolay değil. 1 Michelin yıldızlı bu mekanda seremoni, kendi ürettikleri farklı zeytinyağlarının tadımı ile başlıyor. Ekmekten eşleştirilen içeceklere, tatlılardan servise tam bir gastronomi şöleni. Gittiğinize asla pişman olmayacaksınız.