Yurtdışında yaşayan Türkler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için bugünden itibaren oy vermeye başlayacak. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine 3 milyon 49 bin gurbetçi, 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık başına gidecek.

Yurtdışı temsilciliklerde 19 Haziran’a kadar sürecek oy verme işlemi, 34 gümrük kapısında 24 Haziran’a kadar 24 saat esasıyla devam edecek. 16 Nisan halkoylamasında 1 milyon 300 bin yurtdışı seçmen sandığa gitmiş ve yüzde 59 “Evet” oyu çıkmıştı. Bu seçimde katılımın 1.5 milyon olması bekleniyor. Bu gerçekleşirse urbetçilerin oyları Türkiye’deki seçim sonuçlarını yüzde 3 oranında etkileyecek.

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