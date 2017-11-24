Yusuf Gümüştepe'nin şah damarı kaçağını göz üzerinden girerek tedavi ettiler!

Av tüfeğinin emniyetini açık unutması sonucu, silahı patlayan 20 yaşındaki Yusuf Gümüştepe çok ağır bir şekilde yaralandı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak beyin ameliyatına alınan Yusuf Gümüştepe, bir gözünü kaybetti. Kafatasındaki saçmalar çıkarıldıktan sonra defalarca ameliyata alındı, 45 gün yoğun bakımda kaldı.

"YÜZDE 98 FELÇ KALIRSIN" DEDİLER

Talihsiz kaza sonrası hayati tehlikesi yüzde 90 olan Gümüştepe'ye, "Yüzde 98 felç kalırsın" dediler. 45 gün yoğun bakımda, 27 gün serviste yattıktan sonra taburcu edilen Gümüştepe, ölüme meydan okuyarak, söylenilenlerin aksine hayata tutundu. Ancak 1,5 yıl boyunca şikayetleri devam eden talihsiz gencin, sürekli yüzü, gözü şişiyor, başı ağrıyordu.

DÜNYADA ÇOK AZ MERKEZ BU TEKNİĞİ UYGULUYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)'ne götürülen Yusuf Gümüştepe'nin beyninde şah damarı kaçağı tespit edildi. Dünyada çok az merkezde yapılan bir teknikle göz üzerinden girilerek şah damarındaki kaçak kapatıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Numune SUAM Beyin Cerrahi ve Girişimsel Radyoloji Kliniği'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ergün Dağlıoğlu, "Hala tam anlamıyla konuşamayan Yusuf Gümüştepe'nin yüzünde ve gözünde yumruk büyüklüğünde şişlikler, kulak ve baş ağrısı şikayetleri vardı. Bu ağrılar nedeniyle 20 gün neredeyse hiç uyumayan hastamız sürekli hastaneye kaldırılıyordu. Şikayetlerinin beynindeki şah damarı kaçağından kaynaklandığını tespit ettik. Damar içerisinden yapılan operasyonla beyinde şah damarı kaçağını kapattık" açıklamasında bulundu.

Şah damarı kaçağının, beyin toplardamarlarında aşırı genişleme yaptığını söyleyen Doç. Dr. Dağlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum göze, beyin dokusuna baskı yapıyordu. Gözdeki basınç artışı hastanın göz damarlarında genişleme yaparak, aşırı şişme ve morluğa neden olmuştu. Hasta şah damarının kapatılması sonrası hastanede iki gün kaldı ve sonrasında gerekli önerilerle taburcu edildi. Herhangi bir ameliyat sonrası ilaç kullanmasına gerek kalmadı. Kullandığı ilaçlara devam etmesi istendi. Ameliyat sonrası ağrıları kaybolan ve uyumaya başlayan Yusuf Gümüştepe'nin yüzündeki şişlik tamamen kayboldu."

DÜNYADA ÇOK AZ MERKEZDE YAPILIYOR

Şah damarından kan kaçağı tedavisinde göz üzerinden girilerek embolizasyon (tıkama) gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergün Dağlıoğlu, teknik hakkında şu bilgileri verdi: "Özellikle gözün toplayıcı damarlarının genişlemesi ile doppler ultrason ve floroskopi eşliğinde bu damara girilebilir ve kaçaklar kapatılabilir.

DEVLET HASTANESİNDE BİR İLK

Daha önce 2014 ve 2016 yıllarında da uygulanan bu yöntemle ilk defa bir devlet hastanesinde bu tip özellikli endovasküler girişim (kapalı sistem) gerçekleştirme başarısı elde edildi.



Doç. Dr. Akmangit ile 2009 yılında ilk kez başlattığımız beyin anjiyografi ve kapalı sistem tedavi yöntemlerini bu tarihten itibaren beyin anevrizması, damar yumağı ve inme gibi hastalıklarda uyguluyoruz.

FARK ÜCRETİ ALINMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın bu tip özellikli tedavileri desteklemesiyle herhangi bir fark ücreti alınmadan özel sektörde ve yurtdışında çok yüksek ücret karşılığı yapılan bu ameliyatlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hiçbir fark ücreti ödemeden ücretsiz olarak yapılabilmektedir."

Şah damarından kan kaçağı

Yusuf Gümüştepe

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

ankara

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

sağlık bakanlığı