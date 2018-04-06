Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den mezar uyarısı

Artvin’in Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy su altında kalacak. Çoruh Nehri ile Barhal Çayı’nın birleştiği bir vadide kurulu Yusufeli İlçesi, Yansıtıcılar-Sakut Deresi mevkisinde bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak. Sular altında kalacak ilçe merkezi ile köylerinde bulunan yaklaşık 2 bin mezarın nakli için de çalışmalar sürdürülüyor. Yusufeli Belediyesi yetkilileri, bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet mezarları tespit ediyor.

‘KAYIT SİSTEMİMİZ YOK’

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, bir yandan yeni yerleşim yerinin altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ederken diğer yandan mezarların kimlere ait olduğunun tespiti için çalışma yaptıklarını söyledi. Aytekin, “Bizim mezarlıklarda büyükşehirlerdeki gibi bir kayıt sistemimiz yok. Onun için yakınının mezarının taşınmasını isteyenlerin belediyemize başvurup yer tespitini yapmasını istiyoruz” dedi. Mezar sahiplerinin yüzde 80’inin ilçe dışında ve büyükşehirlerde yaşadığını ifade eden Aytekin, “Bize başvuranların mezar tespitini yapıyor, numaralandırıyoruz. Ama görünen o ki birçoğu sular altında kalacak gibi. Artık bu mezar sahipleri de gelip baraj sularına Fatiha okumak durumunda kalacak. İlçede ve sular altında kalacak köylerde vefat eden kişileri ise yeni yerleşim yerinin Erdemler Mahallesi’nde belirlenen mezarlık alanına defnediyoruz” diye konuştu.

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