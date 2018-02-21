Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, profil estetiği olarak bilinen profiloplasti cerrahisi ile ilgili bilinmeyen noktaları açıkladı.
Yüz, parçalar bütünüdü ve bütün olarak değerlendirilmelidir. Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, profil estetiği olarak bilinen profiloplasti cerrahi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hayattan zevk almanın ilk koşulunun 'kendini sevmek' olduğunu söyleyen Op. Dr. Uçal, "Kendini sevmek ise dış görüntünüzden memnun olmakla başlar. Sevmediğiniz, memnun olmadığınız, fiziksel olarak kusurlu bulduğunuz bir uzvunuz var ise estetik cerrahi imdadınıza yetişir ve istediğiniz görüntüye kavuşmanıza yardım eder. Yüzde oluşan herhangi bir orantısızlığın yüzün bütününü etkiler. Profiloplasti, yüz profilinde burun, alın, elmacık kemikleri, kaşlar, yanaklar, dudaklar ve çenenin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi işlemidir" dedi.
TEMEL HEDEF DOĞAL GÖRÜNÜM
Op. Dr. Uçal, estetik planlamasının kişiye özel olarak, tüm yüz ve boyun yapılarının birbirine olan uyum ve oranı değerlendirilerek yapıldığını belirterek, diğer estetik uygulamalarında olduğu gibi yüz estetiğinde temel hedefin doğal görünüm elde etmek olduğunu açıkladı.
Yüz profilinde alın-burun-çene üçgenindeki dengenin dikkate alınması gerektiğini dile getiren Uçal, yüzdeki tüm organların ve yüz yapısının birbirine uyumu ve orantısı için hekimlerin yüz estetiğini bir bütün olarak ele alması, alın, burun, çene ve elmacık kemiklerini kapsayan planlama ve işlem yaparak yüz genelinde orantılı bir estetik yakalaması gerektiğine dikkat çekti.
Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, profiloplasti ameliyatlarının burun estetiği (rhinoplasti), çene estetiği (mentoplasti), üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti), alın ve elmacık kemikleri estetiğinden bir ya da birkaçını kapsadığını belirtti.
BURUN ESTETİĞİ (RHINOPLASTI)
Uçal, "Burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek, burun etini almak ve burun kıkırdağındaki düzensizliklere müdahale etmek gibi sebeplerle yapılan rhinoplasti ameliyatında bu iş için özel geliştirilmiş keskiler kullanılır. Bu ameliyatlarda yalnız şekil bozuklukları değil aynı zamanda burun içindeki kemik eğrilikleri (septum deviasyonu) de düzeltilir" dedi.
ÇENE AMELİYATI (MENTOPLASTI)
Çene ucu geride olan kişilerde çene ucu protezleri, yağ enjeksiyonu ya da dolgu uygulamalarının yapılabileceğini ifade eden Op. Dr. Uçal, çene ucu uzun olan kişilere ise törpüleme işleminin gerçekleştirebileceğini ifade etti.
ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ
Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, "Üst göz kapağı derisinde bollaşma genellikle ilerleyen yaşlarda kasların incelmesi nedeniyle başlar. Alın ve kaşlarda aşağı doğru sarkmalar göz kapağının da bollaşmasına neden olur. Bu durum kalıtımsal nedenlerle daha genç yaşlarda da görülebilir" diyerek, üst göz kapağı ameliyatlarına alın ve kaşların orantısal hesaplamalarından sonra karar verildiğini dile getirdi.
ALIN VE ELMACIK KEMİKLERİ ESTETİĞİ
Belirginleşmesi istenen elmacık kemiklerinin için ağız içinden girilerek yanaklara implant yerleştirildiğini, bu implantların bazen elmacık kemikleri üzerine dikildiğini vurgulayan Uçal, implant yerine kişinin kendi dokusunun da enjekte edilebileceğini ifade etti.
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