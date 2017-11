Yüzlerce kişi #Metoo pankartlarıyla "Tacize hayır" dedi

Hollywood’lu yapımcı Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından "Ben de" (Me Too) etiketi altında sosyal medyada başlatılan kampanya sokağa taşındı. Hollywood'da yüzlerce kişi "Me Too" pankartlarıyla cinsel tacize karşı yürüdü.

Yürüyüşte, yapımcı Harvey Weinstein'la başlayan ve ünlü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman ile süren taciz olaylarına tepki gösterildi.

Katılımcılar "Tecavüzcüler onurlandırılmamalı" sloganları atarak cinsel tacizi protesto etti. Yürüyüşe katılanların büyük bir bölümü kadın olsa da erkeklerden de #Metoo kampanyasına destek geldi.

"Ben de" kampanyasını başlatan aktrislerden Alyssa Milano ve kadın hakları savunucusu Tarana Burke yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı.

Burke yürüyüş için, "Bugün gördüğümüz şey en azından saldırıya uğrayanların #MeToo kampanyasıyla seslerini duyurmasıdır. Umarım bu devam eder" ifadelerini kullandı.

Weinstein skandalının ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #MeToo etiketiyle başlatılan kampanyada, çok sayıda kişi yaşadığı taciz olaylarını anlatmaya başlamıştı. Me Too (Ben de) etiketi ile paylaşılan kampanyada çok sayıda kişi yaşadığı taciz olaylarını anlatmıştı.